Ex-BBBs Fernanda e Pitel devem estrear programa 'na cama' no Multishow - Foto: Reprodução

Ex-BBBs Fernanda e Pitel devem estrear programa 'na cama' no MultishowFoto: Reprodução

Publicado 19/04/2024 16:47

Fernanda Bande e Giovanna Pitel, ex-participantes do BBB 24, estão prestes a iniciar uma nova fase em suas carreiras na televisão. As duas foram contratadas pela TV Globo para apresentar um programa no canal Multishow. Além disso, a atração contará com um formato diferente, em uma cama.

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do 'Notícias da TV', o talk show será intitulado 'Na Cama - Com Pitel & Nanda'. O programa será uma referência aos momentos em que as ex-sisters comentavam sobre os outros participantes do reality show no quarto Gnomo.

Inclusive, o contrato já teria sido assinado e a estreia está prevista para o dia 29 de abril, com duração de aproximadamente meia hora por episódio. No programa, Fernanda e Pitel receberão convidados famosos para discutir intimidades de forma descontraída. A atração também contará com brincadeiras envolvendo os acessórios das ex-BBBs, como a viseira de Fernanda e a touca de cetim de Pitel.

As ex-sisters foram elogiadas por Preta Gil durante sua participação no TVZ, onde foram testadas como 'futuras apresentadoras'. Com o novo programa, Fernanda e Pitel têm a chance de mostrar seu potencial na televisão e conquistar ainda mais o público. Afinal, a dupla já conquistou uma gama de fãs nas redes sociais.