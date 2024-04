Giovanna Lancellotti conhecendo a afilhada - Reprodução/Instagram

Publicado 19/04/2024 13:56 | Atualizado 19/04/2024 14:04

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para mostrar como foi o primeiro encontro da filha, Pilar, com a madrinha, Giovanna Lancellotti.

Na maternidade, Fernanda filmou Lancelloti encantada com a afilhada no colo. "Acordamos com a dinda aqui, que está agarrando ela que nem a Felícia", disse a apresentadora em vídeo publicado nos stories do Instagram.

Pilar, filha da artista com Victor Sampaio, nasceu na última quinta-feira (18), em São Paulo. "Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, filha", escreveu o casal em postagem.

Giovanna Lancellotti chora ao descobrir que será madrinha

No início do mês, Giovanna Lancellotti viralizou após compartilhar o vídeo do momento em que descobriu que foi escolhida para ser madrinha da primeira filha de Fernanda Paes Leme com Victor Sampaio.

“Jura por Deus? Ah, Fernanda, vou chorar! Te amo! É minha primeira afilhada, eu já amo ela muito! Ela já era minha afilhada mesmo que eu não fosse. Meu amor, você se prepare. Que lindo!”, declarou Giovanna, emocionada. “A gente é irmã, né?”, acrescentou Fernanda. Confira: