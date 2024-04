Harry Styles no clipe de 'As It Was' - Reprodução/YouTube

Publicado 19/04/2024 12:10 | Atualizado 19/04/2024 12:13

A brasileira Myra Carvalho, de 35 anos, foi condenada por perseguir Harry Styles. A audiência aconteceu no tribunal Harrow Crown Court, em Londres, e a stalker recebeu a sentença de 14 semanas de prisão.

Em fevereiro, veio a público nos jornais do Reino Unido o caso da brasileira que viajou para a Inglaterra em dezembro do ano passado e enviou, no período de um mês, mais de 8 mil cartas, manuscritas e digitais, ao artista vencedor do Grammy. Segundo as autoridades, ela também enviou cartões de casamento a Harry Styles.

De acordo com as informações divulgadas pela BBC nesta sexta-feira (19), a brasileira assumiu a perseguição envolvendo grave alarme ou angústia durante a audiência que aconteceu na última terça-feira (16). Segundo o portal de notícias britânico, a Justiça impôs uma ordem de restrição e Myra passará 10 anos sem ver o cantor.

A stalker foi proibida de frequentar os shows do artista e não poderá comparecer a nenhum evento onde Styles se apresentar. Além disso, a brasileira também não poderá entrar em contato com o astro, direta ou indiretamente.

A BBC informou ainda que Myra Carvalho foi proibida de circular em uma área no noroeste de Londres.