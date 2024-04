Sabrina Petraglia fala sobre chuvas em Dubai - Reprodução/Instagram

Publicado 19/04/2024 09:32

Sabrina Petraglia relatou nas redes sociais na última quinta-feira (18) que sua casa ficou alagada após uma tempestade causar transtornos em Dubai, onde mora atualmente com a família.

"Resolvi gravar esse vídeo porque tem muita gente me perguntando se está tudo bem aqui em Dubai depois da tempestade que a gente viveu na última terça-feira. Realmente foi uma tempestade muito forte. Eu presenciei isso, minha casa ficou toda alagada no dia do meu aniversário, ficamos presos e ilhados. Entrou água na minha casa, desceu no papel de parede e molhou a cama das crianças", contou em vídeo publicado no Instagram.

A artista relatou que choveu granizo e houve uma forte ventania. "Não foi uma chuva programada, porque geralmente aqui acontece o cloud city, que são as chuvas programadas. Essa foi uma chuva natural de ventos que vieram de Omã", explicou.

"Nessa época do ano aqui na região nos Emirados, costuma chover. Não é frequente, mas quando acontece, a chuva é forte e dessa vez passou dos limites. Acabou o inverno. Estamos na primavera, chegando pertinho do verão”, disse a atriz.

Segundo Petraglia, Dubai ainda enfrenta as consequências da tempestade: "Aqui perto de casa ainda tem alguns pontos de alagamento, mas os órgãos responsáveis estão trabalhando de maneira árdua, dá para ver as equipes trabalhando para que essa água seja drenada".

"Fui aqui [perto] com as crianças e um trajeto de 10 minutos, eu demorei 40 minutos porque algumas vias ainda estão interditadas. As aulas foram suspensas, estamos todos em casa, mas está tudo bem. Segunda-feira tudo volta ao normal", completou.

Essa semana, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, enfrentou a tempestade mais intensa da cidade nos últimos 75 anos. Em menos de 48h, a cidade registrou 142 milímetros de chuva, volume maior do que o esperado para um ano inteiro, de 94,7 milímetros.