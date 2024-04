Wagner Moura e Lázaro Ramos falam sobre a amizade - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 19:32

Lázaro Ramos compartilhou na última quarta-feira (17) nas redes sociais um vídeo que reúne a sua versão e a de Wagner Moura sobre como se tornaram amigos. As duas histórias repercutiram e divertiram internautas.

Nascidos na Bahia, os artistas se conheceram há quase 30 anos em Salvador e ao participarem do mesmo podcast em épocas diferentes, contaram suas versões do início da amizade.

Os atores participaram da mesma companhia de teatro quando Wagner se impressionou ao ver o talento de Lázaro, aos 16 anos, no palco. “Até hoje eu não entendo como aconteceu isso. É uma coisa meio espiritual”, disse Moura no "Podpah", apresentado por Igão e Mítico. “Eu fui ver uma peça do bando [de teatro que faziam parte], eu tinha 17, 18 anos, ele tinha 16. [Na peça], ele não falava, ele era tipo um figurante. Eu lembro que ele dançava e eu não conseguia parar de olhar pra ele“.

“Não tem explicação. Eu só olhava ele, tinha alguma coisa diferente nele”, explicou. “Quando acabou a peça, eu sai andando pelo teatro — não me pergunte como, eu não pensei —, alguma coisa me fez sair caminhando até o camarim, para procurar esse cara”, relatou. Segundo Wagner, o desejo de iniciar uma amizade com Lázaro foi imediato. “Olhei para ele e disse: ‘Eu quero ser seu amigo’ e ele me disse: ‘Então vamos ser amigos”.

Lázaro Ramos participou do mesmo podcast em março de 2022 e contou sua versão da história. “Ele era um cara esquisitíssimo. O apelido dele era ovni, ele andava com um cabelão na frente da cabeça, cobrindo o rosto, roupa preta. Ele andava no teatro todo esquisito”, relembrou. “Eu tinha um pouco de medo dele”.

“Até que eu estreei o espetáculo e ele foi assistir. Ele foi no camarim e falou ‘você é muito bom ator, quero ser seu amigo'”, disse ele. "Eu fiquei amigo dele por medo. Falei, vamos, claro!”, brincou.