Pabllo Vittar no 'Mais Você'Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 15:19

A cantora Pabllo Vittar estará no "Sabadou com Virginia", programa do SBT apresentado por Virginia Fonseca, e relembrou conselho de um professor na universidade. A participação da artista, que lançou recentemente o álbum "Batidão Tropical Vol. 2", vai ao ar neste sábado (20).

Na atração, Pabllo revelou que ingressou no ensino superior para estudar design e um professor deu um conselho importante para sua carreira: "Não é para você".

“Fui quietinha até a oitava série... Ensino médio é uma coisa que muda a gente. Fui prospectando. Passei na faculdade federal, com 18 anos. Fiz design na UFU. Mas aí vocês me perguntam: Pablo, o que você fazia na faculdade? Eu te respondo: ‘Turismo’. Só passeava, faltava em todas as aulas", contou a influenciadora.

"Um dia o meu professor falou: ‘Pablo, senta-se aqui. Isso não é para você. Você quer cantar’. É um professor que sempre me apoiou. Mercadante, um beijo, te amo. Estou aqui hoje. Mas estudem”, brincou a artista.