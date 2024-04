Mani Reggo se declara para Davi após expulsão de Wanessa - Reprodução / Instagram

Publicado 18/04/2024 14:44 | Atualizado 18/04/2024 14:50

Muito tem se falado acerca do relacionamento de Davi Brito e sua namorada Mani Reggo. O campeão do BBB 24 já se encontrou com sua família no Rio de Janeiro, porém ainda não teve a oportunidade de se reunir com seu amor. Mas este colunista descobriu com exclusividade o que está atrapalhando os pombinhos.

Davi chegou a ser detonado nas redes sociais após sua participação no programa “Mais Você” com Ana Maria Braga. Na ocasião, o ex-brother disse que está “apenas conhecendo” a namorada. Vale lembrar que durante o reality show o baiano chamava Mani de esposa e o novo discurso espantou os internautas.

No entanto, o que circula na internet e que coluna apurou é que tudo não passa de uma estratégia da Globo. A emissora está atrasando o reencontro do casal simplesmente para alavancar a audiência do programa “Domingão com Huck”. Assim, o momento seria televisionado.

Amigos da coluna disseram que Davi inclusive têm questionado esse desencontro, mas sempre recebe a informação de que ambos estão com a agenda lotada. Já Mani, segundo nossas fontes, estaria ciente da estratégia da emissora e por isso não tem se posicionado em suas redes sociais diante de tudo que tem saído na mídia.