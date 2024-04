Ex-BBBs em after secreto - Foto: Reprodução

Publicado 18/04/2024 10:12 | Atualizado 18/04/2024 10:32

Após o programa A Eliminação, os gnomos do BBB 24 se reuniram em uma festa secreta com outros ex-BBBs, organizada por Yasmin Brunet. O Top 5, composto por Davi Brito, Matteus, Isabelle Nogueira, Alane e Beatriz Reis, não marcou presença no evento. Além de criar um evento só deles, o grupo da influencer selou a data com tatoos.



Durante a festa, que contou com a presença de familiares e amigos dos ex-participantes, alguns dos convidados aproveitaram para renovar suas coleções de tatuagens. No BBB 24, os integrantes do grupo Gnomos haviam prometido tatuar desenhos personalizados após o reality show.



Um tatuador presente na festa ofereceu seus serviços aos convidados. Giovanna foi uma das que aderiram à ideia, escolhendo um desenho para a perna. Já Deniziane, conhecida como Anny, optou por tatuagens em homenagem ao filho Luca e à irmã gêmea, Deniziene.



Yasmin Brunet revelou que o tatuador trouxe algumas ideias de tatuagens de gnomos e fadas para a festa. Antes do evento, os participantes haviam pensado em desenhos personalizados que refletissem suas características individuais. Rodriguinho seria um gnomo ranzinza, MC Binn um gnomo com chapéu bucket, Pitel um gnomo de touca e Fernanda um gnomo usando viseira.