Lucas Buda e Nizam entregam climão entre dois ex-brothersReprodução/Globo

Publicado 17/04/2024 22:00

Lucas Buda e Nizam revelaram detalhes dos bastidores do reencontro dos ex-participantes do BBB 24. Em vídeo, os dois relataram que houve um "climão" na van que levou os ex-confinados de volta a casa mais vigiada do Brasil na última terça-feira (17).

Buda contou que dois ex-brothers tiveram um desentendimento durante o trajeto até os Estúdios Globo. "Vou contar aqui para vocês, fofoca em primeira mão, acabou de acontecer e ninguém viu. Não tava filmando, não tava nada. Na van vindo pra cá teve uma torta de climão. Um dos participantes quase discutiu com outra participante dentro da van", disse o professor ao Gshow.

Apesar de não citar nomes, ele e Nizam deram dicas sobre os envolvidos na confusão. "Vou dar só uma dica: foi eliminado cedo", detalhou Lucas. "E dessa torta de climão que rolou na van, eu tenho uma coisa para falar. Teve posicionamento, viu? Não deixaram de se posicionar", contou o affair de Letícia Spiller.

O vídeo repercutiu e rapidamente os internautas começaram a dar palpites sobre os envolvidos na briga. "Juninho e Alane na mesma van", disse uma. "Acho que foi Maycon e Yasmin", opinou outra. "Chuto Juninho e Alane, pena que não tinha pay per view na van", brincou uma terceira.