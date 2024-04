Saiba o valor dos cavalos que Matteus ganhou de diretor da Globo - Foto: Reprodução

Saiba o valor dos cavalos que Matteus ganhou de diretor da Globo Foto: Reprodução

Publicado 18/04/2024 13:02 | Atualizado 18/04/2024 13:04

Matteus, o vice-campeão do BBB 24, recebeu um presente surpreendente do diretor Jayme Monjardim após sua participação no reality show. O estudante de Engenharia Agrônoma ganhou dois cavalos crioulos para iniciar sua própria criação. O gaúcho ficou surpreso com o presente, cujo valor é ainda mais inusitado.

Os cavalos crioulos são conhecidos por sua rusticidade e versatilidade, podendo ser usados tanto para trabalhos no campo quanto para competições. O presente é de alto valor, considerando que um animal da raça pode custar de R$ 4 mil a R$ 15 mil, com exceções notáveis, como um vendido por R$ 16,25 milhões em 2014.

Jayme Monjardim, filho de André Matarazzo, entregou pessoalmente as duas potras ao ex-BBB, elogiando sua postura durante o programa. Em um vídeo nas redes sociais, o diretor expressou sua admiração pelo envolvimento de Matteus com a raça crioula e destacou a importância do presente como reconhecimento.

Além do prêmio em dinheiro pelo segundo lugar, de R$ 150 mil, Matteus acumulou uma série de outras premiações durante sua jornada no BBB 24. O gaúcho conquistou R$ 55 mil por vitórias em provas, um carro avaliado em R$ 119 mil, uma viagem internacional e R$ 5 mil em eletrodomésticos.