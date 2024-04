Davi Brito esclarece status com Mani Reggo em meio a boatos de término - Foto: Reprodução

Publicado 18/04/2024 12:01 | Atualizado 18/04/2024 12:42

Davi Brito, o vencedor do BBB 24, finalmente falou sobre seu relacionamento com Mani Reggo. Em entrevista ao “Encontro”, ele agradeceu por receber sua namorada no programa. Ao ser questionado sobre casamento, o baiano respondeu de forma descontraída, gerando reações na web.



A declaração de Davi gerou diferentes reações nas redes sociais. “Vamos juntar as jumentas”, disse o campeão do BBB 24 ao ser perguntado sobre o temido casório. Enquanto alguns fãs celebraram a notícia, outros criticaram a pressão sobre o jovem, que tem apenas 21 anos.



“Que loucura, que pressão é essa para o Davi casar! Davi tem só 21 anos, deixa o cara curtir o pós dele. Querem ficar ditando regras e cobrando”, criticou um internauta. “O povo tá mais ansioso sobre a vida amorosa dele do que a profissional, meu Deus”, reclamou outra.



Vale lembrar que, durante o reality show, Davi afirmou que se referia à Mani como esposa e chegou a afirmar que iam casar oficialmente. Porém, o discurso mudou fora do programam. Para Ana Maria Braga, o baiano afirmou que o casal se encontra no estágio de namoro e estão se conhecendo melhor.