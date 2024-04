Léo Santana, Lore IMprota e Liz - Foto: Reprodução

Publicado 18/04/2024 11:03

O casal Léo Santana e Lore Improta encantou os fãs ao compartilharem que têm planos de expandir a família em breve. Os dois, que são pais de Liz, de 2 anos, expressaram o desejo de engravidar novamente ainda este ano. Inclusive, a dupla de famosos já tem um nome em mente.

Com a filha mais velha prestes a iniciar a escola, durante uma interação com os fãs nas redes sociais, Lore Improta comentou sobre possível próxima gestação: "Ainda estou com meu chip, mas ele [Léo] trabalha na intenção de falhar o meu chip", comentou a dançarina, brincando com os admiradores.

Em seguida, a famosa entregou o planejamento para dar um irmãozinho ou irmãzinha para a pequena Liz. "Esse ano, se Deus quiser, ele vai mandar um nenenzinho para gente", afirmou ela.

Léo Santana corroborou o desejo da esposa, mencionando que já discutiram como o segundo filho do casal deverá se chamar. "Se for menino, vai se chamar Lorenzo. Se vier uma menina, a gente não tem nome", revelou ele.