Após troca de farpas, Jaquelline quita 'dívida' com WL e web reage - Foto: Reprodução

Após troca de farpas, Jaquelline quita 'dívida' com WL e web reage Foto: Reprodução

Publicado 18/04/2024 11:37 | Atualizado 18/04/2024 11:45

Após WL Guimarães iniciar troca de farpas com Jaquelline devido a fala polêmica da ex-Fazenda, a influencer pagou os R$ 50 mil que prometeu. Porém, a famosa justificou que todo vencedor paga impostos sobre o valor original do prêmio. Assim, corrigiu a quantia antes de enviar para o famoso.Jaque compartilhou o comprovante de pagamento com o valor de R$36.500,00 enviado para WL e explicou: “Como todo mundo que ganhou o prêmio paga imposto, tá aí os R$ 50 mil (menos) 27%”, declarou ela. Vale destacar que a porcentagem citada seria de R$ 13,5 mil, restando exatamente a quantia enviada pela influenciadora.A campeã de A Fazenda 15 ainda expressou sua frustração com as cobranças recebidas antes mesmo de receber o prêmio. Ela disse ter ficado muito chateada, pois até a própria mãe do influenciador teria jogado indiretas para sobre o valor que prometeu a WL.Por fim, a famosa explicou porque decidiu quitar a promessa: “Tô lhe pagando para aprender a respeitar o outro. De verdade eu não iria pagar pelas cobranças que vinham fazendo. Mas eu sou uma mulher de palavra, e se hoje eu estou onde estou é porque Deus sabe o tanto que tive que ralar. [...] Em um reality não tem como sustentar um personagem e o Brasil viu quem foi quem”, encerrou ela.Nas redes sociais, internautas comentaram o caso. “Eu não iria pagar só pelo abuso!”, afirmou uma seguidora. “Na real só pagou pq viu que pegou pesado na fala PASSANDO FOME”, apontou outra. “Se fosse comigo, era ruim de eu dar dinheiro algum... Ia morrer pedindo”, declarou uma terceira.