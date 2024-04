Nasce Pilar, filha de Fernanda Paes Leme - Foto: @carolinaferrarofotografia @hannarocha

Publicado 18/04/2024 15:13

Após rumores de uma possível treta entre Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Fê Paes Leme, o casal mostrou que está tudo bem. A dupla de famosos comentou o anúncio do nascimento de Pilar, filha da atriz com Victor Sampaio. Porém, não faz tanto tempo que a ex-gravidinha citou o afastamento.

“Muita saúde e muito amor pra Pilar! Bem-vinda, bebêzinha”, escreveu Giovanna, completando com emojis de coração. Já o marido da apresentadora apenas deixou alguns coraçõezinhos em um comentário. Outros famosos como Ticiane Pinheiro e Carolina Dieckmann também celebram a chegada da pequena.

Pilar nasceu com 50 cm e 3,325 kg nesta quinta-feira (18/4), conforme anunciado pelo site Hugo Gloss. As primeiras imagens da primogênita foram divulgadas pelo casal ao jornalista. O nascimento da bebê surge em meio a especulações sobre um desentendimento entre Fê Paes Leme e Bruno Gagliasso, mas segundo a colunista Fábia Oliveira há uma reviravolta nessa história.

A jornalista revelou que o suposto desentendimento é, na verdade, uma estratégia de marketing para promover o programa das duas famosas no GNT, chamado "Quem Não Pode se Sacode". A atração, um modelo de auditório com plateia, promete conversas reveladoras e divertidas, além de dança, música e mais.

Com 20 episódios planejados, o programa incluirá convidados e a própria plateia compartilhando como lidam com os imprevistos da vida cotidiana. O desentendimento entre Fê Paes Leme e Bruno Gagliasso seria parte de uma estratégia para gerar buzz em torno da estreia da nova atração no canal.