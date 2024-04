MC Dieguin MD - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 17:10

Diego Kauã Oliveira dos Santos, mais conhecido como MC Dieguin MD, morreu afogado na última terça-feira (16), em Americana, São Paulo. No momento do ocorrido, ele gravava um conteúdo para suas redes sociais na Represa do Salto Grande.

No boletim de ocorrência, Carlos Henrique Vieira, um amigo de Diego que dividia o canal no YouTube com o músico, que também era influencer, informou que os dois entraram na represa para gravar um vídeo, mas o funkeiro se afogou. “Ele disse que estava com medo de morrer e que Satanás estava na sua mente (…) no que pulou na represa e, em seguida, começou a se debater”, relatou o amigo de Diego.

Carlos contou que conseguiu nadar até a margem da represa e chamou o Corpo de Bombeiros. “Diego começou a se debater, me puxando para o fundo. Tive de soltá-lo para me salvar e, então, nadar até a margem da Represa, onde pedi socorro.”

O artista foi encontrado sem vida após buscas no local. “Os bombeiros realizaram técnicas de mergulho para encontrar a vítima, e após aproximadamente 30 minutos o corpo foi encontrado”, relatou o Corpo de Bombeiros.

O corpo de MC Dieguin Md foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.