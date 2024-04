Reencontro de Yasmin Brunet e Rodriguinho - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 16:09 | Atualizado 18/04/2024 16:20

Yasmin Brunet e Rodriguinho se reencontraram em uma festa secreta promovida pela modelo no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (18). No after do reencontro do elenco do BBB 24 no Multishow, os dois publicaram um vídeo juntos.

Durante o confinamento, a modelo e o cantor firmaram uma aliança no jogo. Mas quando Yasmin foi eliminada e descobriu que o pagodeiro fez diversos comentários negativos sobre seu corpo e hábitos alimentares, cortou os laços com Rodriguinho.



No vídeo, Yasmin aparece sorrindo enquanto se aproxima de Rodriguinho e comemorou a presença dele na festa. "Ele veio! A Paz foi selada!", afirmou Brunet. O ex-brother dá um abraço e um beijo no rosto da modelo. Confira:



Além de Rodriguinho, Nizam, Wanessa Camargo, Leidy Elin, Juninho, Vanessa Lopes, Lucas Buda, Giovanna, Pitel, Raquele, Deniziane, MC Bin, Maycon, Thalyta, Marcus Vinicius, Vinicius Rodrigues e Lucas Buda também estava na festa.