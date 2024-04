Influenciadora tem nome usado em golpe divulgado por irmã de Davi - Reprodução/Instagram

A influenciadora Nath Finanças fez um alerta nas redes sociais na noite da última quinta-feira (18) após a irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, divulgar um golpe envolvendo seu nome.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, a administradora negou seu envolvimento em projeto divulgado por Raquel Brito. “Pessoal, só para esclarecer: eu não tenho nenhuma campanha sobre como limpar o nome. A irmã do Davi Brito está divulgando nos stories dela algo de outra pessoa que está usando meu nome. O nome da pessoa que está usando de forma indevida é Bruna”, afirmou.

Pessoal, só para esclarecer: eu não tenho nenhuma campanha sobre como limpar o nome. A irmã do Davi @davibritof está divulgando nos stories dela algo de outra pessoa que está usando meu nome. O nome da pessoa que está usando de forma indevida é Bruna. — Nath Finanças (@nathfinancas) April 18, 2024

Pouco depois, Nath contou aos seguidores que conversou com Raquel sobre o caso. “Raquel me respondeu agorinha na DM do Insta: stories apagados, peguei o contato da contratante Bruna que usou meu nome, irei processar essa Bruna e, no final, tudo foi resolvido”, completou.