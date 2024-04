Zé Felipe faz tatuagem em homenagem ao filho - Reprodução/Instagram

Zé Felipe faz tatuagem em homenagem ao filhoReprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 21:30

O cantor Zé Felipe revelou nesta quinta-feira (18) que fez uma tatuagem em homenagem ao terceiro filho, José Leonardo. O artista também é pai de Maria Alice e Maria Flor, frutos de seu casamento com Virginia Fonseca.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, o filho de Leonardo mostrou a tatuagem feita em homenagem ao filho, José Leonardo. Zé decidiu marcar as iniciais do menino, "JL". Vale lembrar que Virginia está atualmente no quarto mês de gestação do terceiro filho do casal.

A homenagem está localizada logo abaixo do desenho feito para as filhas, Maria Alice e Maria Flor. A primeira foi uma brincadeira com o nome das filhas: "A + F = M²".

Além disso, o cantor decidiu fazer mais dois desenhos no corpo. Ele tatuou no peito a frase "soy brillante" e "Jesus is king" na barriga.

Nos comentários, os fãs do artistas elogiaram os desenhos. "Ficaram lindas", afirmou uma. "Vi, A+F= M² e JL um do ladinho do outro, que fofura. Agora tá completo", disse outra. "Zé tá parecido com o João Guilherme", declarou uma terceira.