Boninho defende BeatrizReprodução/Globo/Instagram

Publicado 19/04/2024 10:06

Boninho abriu o jogo sobre os motivos que levaram à seleção de Beatriz Reis para entrar no BBB 24. Em uma live no perfil de Matteus no Instagram, o diretor do reality show disse que a vendedora foi escolhida a dedo para ‘infernizar’ os demais participantes da temporada.

Na transmissão ao vivo feita na madrugada desta , o big boss saiu em defesa e afirmou que Beatriz não interpretou um personagem dentro do confinamento e que ela foi autêntica desde sua primeira tentativa de entrar no programa.

“Só botei para infernizar vocês. Achei que vocês iam fazer o que o Nizam fez, mandar ela ficar quieta, calar a boca, no lugar dela”, revelou Boninho.

“Tu me botou para brilhar que eu sei, danado”, brincou Beatriz, caindo na risada com o gaúcho. "Olha lá, essa maluca. Vocês resistiram a Bia, parabéns vocês foram incríveis, essa figura não tem jeito”, acrescentou o diretor. “A minha presença é difícil, tá pensando o que?”, respondeu a ex-sister.

Em seguida, o marido de Ana Furtado relembrou as primeiras entrevistas com Beatriz. “O primeiro ano que a gente entrevistou ela, ela sabe disso e ela conta, todo mundo acha aqui que ela é um personagem, mas ela é essa maluquice toda. Tá aí, olha”, defendeu ele. "Tá vendo Brasil, o Boninho tá falando que eu não sou personagem”, completou ela.