Publicado 19/04/2024 11:26 | Atualizado 19/04/2024 11:39

Davi Brito publicou um vídeo em seu perfil no Instagram na manhã desta sexta-feira (19) para tranquilizar os fãs e revelou que já reencontrou a namorada, Mani Reggo.

Nos Estúdios Globo, o campeão do BBB 24 surgiu nos stories do Instagram para contar que está gravando um documentário que será lançado no dia 30 de abril. Ele ainda aproveitou para falar sobre seu relacionamento após deixar o programa.

Nos últimos dias, o sumiço de Mani das redes sociais deixou os fãs do ex-brother preocupados. "Seguinte, essa situação está repercutindo nas redes sociais, falando de mim e da minha namorada, Mani... já vi minha namorada, conversei com ela ontem de noite, estava no quartinho junto", afirmou.

"Gente, estou por uma série de trabalhos e agendas nos últimos dias aqui na Globo. Eu fui campeão do BBB... tem que ter noção e consciência que estou cumprindo uma série de agendas e trabalhos. Mas nunca vou deixar de ter um tempinho pra ela. Já dei uns beijinhos nele, já abracei. Está tudo certo", completou Davi.