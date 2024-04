Estudante de medicina é condenado por agredir Victor Meyniel - Reprodução/Instagram

Publicado 19/04/2024 13:22

O juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio, condenou o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre por lesão corporal e injúria homofóbica contra Victor Meyniel. A agressão aconteceu em setembro de 2023.

A sentença, que foi divulgada na última quarta-feira (17), prevê 2 anos e 8 meses em regime semiaberto. A defesa de Yuri ainda pode recorrer da decisão.

O juiz informou na decisão que não permitiu que a sentença fosse revertida em outras medidas por conta da grande violência cometida pelo estudante de medicina contra o ator.

Relembre o caso

O caso aconteceu em setembro de 2023, quando o influenciador digital saiu de uma casa noturna Fosfobox em Copacabana, na Zona Sul, e foi para o apartamento de Yuri, que conheceu no local.

Em seu relato, o artista diz que o comportamento de Yuri mudou completamente quando uma amiga do estudante chegou ao apartamento em que eles estavam. Victor diz que o rapaz o colocou para fora do apartamento e eles desceram juntos até a portaria, quando discutiram e Yuri começou as agressões físicas.