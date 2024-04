Chris Flores anuncia deixa o SBT - Divulgação/SBT

Chris Flores anuncia deixa o SBTDivulgação/SBT

Publicado 19/04/2024 14:14 | Atualizado 19/04/2024 16:25

A jornalista Chris Flores anunciou nesta sexta-feira (19) que está saindo do SBT. Após sete anos de casa, a apresentadora, que comandava o programa "Fofocalizando" desde 2020, deixa a emissora para buscar novos desafios profissionais.

A apresentadora estava afastada da atração desde novembro. "No fim do ano passado, eu decidi que não queria fazer o 'Fofocalizando' porque não me encontrava mais no conteúdo", disse a famosa ao Notícias da TV.

Chris Flores explicou que, apesar da carreira no entretenimento cobrindo celebridades, não se identifica mais com a área. "Fofoca não fazia mais sentido, não queria mais fazer um programa para falar sobre a vida dos outros, de celebridades. Já passei por essa fase e considero uma missão cumprida", explicou.

Vale destacar que a jornalista havia saído do ar para concluir sua graduação em História e apresentar um projeto de mestrado na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

A apresentadora conta que nos últimos seis meses foi sondada para novos programas do SBT, como o "Chega Mais", mas recusou as propostas. "Eu não me via em nenhum dos novos projetos", relatou. "Então, era muito mais honesto da minha parte não ficar numa emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também".

"Eles [executivos da emissora] falaram 'até breve'. Disseram que, surgindo um novo projeto e eu tendo disponibilidade, podem me chamar. Tenho muita gratidão pelo SBT, uma casa que me recebeu muito bem e para a qual eu dei o meu melhor. É um ciclo que se encerra", completou.