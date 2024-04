Jayme Monjardim - Foto: Reprodução

Publicado 19/04/2024 15:46 | Atualizado 19/04/2024 15:53

O diretor da TV Globo Jayme Monjardim presenteou o ex-BBB Matteus Alegrete com dois cavalos de uma raça em que os animais podem custar entre R$ 4 mil e R$ 15 mil. Apesar do presente caro, este colunista descobriu que o diretor acumula dívida de IPTU.

De acordo com documentos obtidos com exclusividade pela coluna, o diretor não pagou o IPTU da casa de praia onde a mãe, Maysa, viveu. O imóvel está localizado no município de Maricá, litoral fluminense.

A prefeitura municipal de Maricá informou que Monjardim deve a quantia de R$ 1.030 de Imposto Predial Territorial. Os tributos são referentes ao ano de 2018.

Em ação de março de 2023, o juiz Guilherme Rodrigues de Andrade determinou a citação e penhora dos bens de Monjardim para o pagamento da dívida ativa, incluindo os honorários advocatícios no valor correspondente de 10% no débito.

No entanto, até outubro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não havia conseguido encontrar o diretor para que ele fosse citado e a cobrança judicial fosse feita.