Nego Di chama Davi de 'gigolô' após rumores de término com Mani - Reprodução/Instagram

Nego Di chama Davi de 'gigolô' após rumores de término com Mani Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2024 11:34 | Atualizado 20/04/2024 11:53

Na noite da última sexta-feira (20), Davi Brito fez uma live no Instagram para se pronunciar sobre os rumores do fim de seu namoro com Mani Reggo. O humorista Nego Di, do BBB 21, entrou na transmissão ao vivo e chamou o baiano de gigolô.

Pouco depois, o ex-brother publicou uma série de vídeos e acusou Davi de ter se envolvido com Mani por interesse. "O negão era gigolô, essa é a real. Gigolô, sem vergonha, estava empurrando essa veterana pra ela sustentar ele. Você ainda não entenderam?", declarou.

O humorista afirmou ainda que o campeão do BBB 24 trabalhava como motorista de aplicativo para ‘se encostar' em Mani. "Que motorista de aplicativo? Era pra ele trabalhar, mas ele saia de manhã, meio dia 'ah, eu vou almoçar em casa'. Ai ele almoçar em casa, a pressão baixava [...] acordava às 20h e ela falava 'vamos se encostar, amanhã tu vai'", completou Nego Di.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Na noite desta sexta-feira (19), Davi Brito negou o fim do namoro: "Da minha vida pessoal eu não devo satisfação a ninguém. Vá cuidar da sua vida. Deixa a minha vida, que da minha vida cuido eu. Se o Brasil gostou de mim e me fez sair de lá campeão foi porque eu tive uma trajetória sofrida e ralada. Eu fui humilhado lá dentro várias vezes".