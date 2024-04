Matteus cai no choro ao reencontrar a avó - Reprodução/Globo

Matteus cai no choro ao reencontrar a avóReprodução/Globo

Publicado 20/04/2024 13:09 | Atualizado 20/04/2024 13:10

Na manhã deste sábado (20), Matteus Amaral retornou para Alegrete e foi recebido de braços abertos pela família. Assim que pousou no Rio Grande do Sul, a primeira pessoa que abraçou foi a avó, dona Neuza França e caiu no choro.

"É o melhor abraço do mundo", declarou ele ao programa "É de Casa", da TV Globo, muito emocionado. "Minha avó sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. Ela sabe de todas as dores, de tudo que a gente já passou."

"Momentos complicados, conturbados. E hoje estar vivendo isso aqui, com todas essas pessoas maravilhosas", completou o ex-brother.

Na grande final do BBB 24, Matteus ficou em segundo lugar na competição com 24,5% dos votos. O vice-campeão garantiu o prêmio de R$ 150 mil. Ao longo do jogo, o gaúcho também garantiu R$ 5 mil em eletrodomésticos, uma viagem internacional com direito a acompanhante e um carro 0 km avaliado em R$ 119 mil.