Davi, campeão do BBB 24, participando do programa É de Casa, da TV GloboReprodução de vídeo

Publicado 20/04/2024 11:26 | Atualizado 20/04/2024 11:39

Rio - Em meio a rumores do suposto término, Davi Brito, campeão do "BBB 24", confirmou que continua namorando Mani Reggo. O baiano falou sobre o assunto durante sua participação no programa "É de Casa", da TV Globo, na manhã deste sábado (20).

Enquanto participava do quadro de culinária do programa, a apresentadora Rita Batista questionou se o baiano estava casado e o ele confirmou. "Parem de ficar falando que eu não continuo com a minha nega. É minha nega", afirmou o ex-brother. Enquanto participava do quadro de culinária do programa, a apresentadora Rita Batista questionou se o baiano estava casado e o ele confirmou. "Parem de ficar falando que eu não continuo com a minha nega. É minha nega", afirmou o ex-brother.

AGORA: Davi confirmou que está namorando com Mani. "Já encontrei com ela, já dei uns beijinhos, já fiquei com ela..."



DAVI NO E DE CASA #BBB24 #EDeCasaNasRedes

pic.twitter.com/kwzT23xbid — Brenno Moura (@brenno__moura) April 20, 2024



A apresentadora ainda pediu para Davi convidar a amada para participar do "É de Casa". "Quero fazer um convite. Mani, venha, mulher! Tu tá aqui no Rio de Janeiro. Chame aí sua mulher!, pediu Rita. O vencedor do reality atendeu o pedido. "Venha, meu amor, cozinhar comigo. Bora juntar aqui nessa cozinha", disse.

Apesar de estar no Rio de Janeiro, mesma cidade do estúdio onde o programa é gravado, Mani não compareceu.



Desde o final do reality, surgiram rumores de separação após internautas estranharem o casal não ter sido visto juntos. Elisângela Brito, mãe do baiano, rebateu a história e afirmou que os dois estavam no mesmo quarto de hotel, nesta quinta (18).