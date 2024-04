Mani Reggo e Davi - Reprodução/Instagram

Mani Reggo e DaviReprodução/Instagram

Publicado 18/04/2024 20:12

Rio - Davi, o campeão do "BBB 24", está com uma agenda lotada de compromissos que inclui gravações nos estúdios Globo nos programas da emissora e até externas. Nesta quinta-feira (18), ele esteve acompanhado da irmã e de Diogo Defante na gravação do "Domingão com Huck" no calçadão de Nova Iguaçu.

fotogaleria



O que muitos fãs notaram e não param de perguntar é: Cadê Mani Reggo? A mulher do baiano está no Rio de Janeiro, entrou em participações ao vivo em programas da Globo e do Globoplay e até falou com ele, mas tudo indica que os dois ainda não se encontraram pessoalmente.



O campeão do "BBB 24" fez uma live no Instagram na noite desta quinta, explicou que está sumido das redes sociais por conta da agenda, citou a saudade da mãe, que está em Salvador, mas, mesmo diante de inúmeras perguntas, não respondeu onde está Mani e nem mostrou ela no vídeo, o que indica que eles não estejam no mesmo quarto do hotel. O que muitos fãs notaram e não param de perguntar é: Cadê Mani Reggo? A mulher do baiano está no Rio de Janeiro, entrou em participações ao vivo em programas da Globo e do Globoplay e até falou com ele, mas tudo indica que os dois ainda não se encontraram pessoalmente.O campeão do "BBB 24" fez uma live no Instagram na noite desta quinta, explicou que está sumido das redes sociais por conta da agenda, citou a saudade da mãe, que está em Salvador, mas, mesmo diante de inúmeras perguntas, não respondeu onde está Mani e nem mostrou ela no vídeo, o que indica que eles não estejam no mesmo quarto do hotel.

"Tenho muitas atividades, muitas agendas. Então, por isso que fiquei ausente, mas já tô aqui de volta ao Instagram, vou postar bastante conteúdo para vocês, entregando sempre o meu melhor, como sempre entreguei, meu carisma, minha felicidade, minha alegria, meu hobby que é cozinhar, dançar, pular, brincar. Eu espero que vocês me acompanhem", disse Davi.



A reportagem tentou contato com a Fabiana Rego, irmã e assessora de Mani e também com Raquel, irmã de Davi, mas não teve retorno até o momento. Alguns fãs especulam que o reencontro ainda não aconteceu porque será no palco do "Domingão". Por enquanto, nada foi confirmado oficiamente.



Mani sumiu das redes sociais hoje e não tem curtido as publicações no perfil oficial de Davi. Ela viajou para São Paulo na madrugada de quarta-feira para gravar o programa "Encontro", mas já retornou ao Rio. Quando perguntado´por Ana Clara, no programa "Na Eliminação", do Globoplay exibido na quarta à noite se já havia encontrado Mani, Davi disfarçou e brincou: "Calma, calabreso", citando o bordão dito por ele no BBB que viralizou.



Antes de entrar no reality show, embora não fossem casados oficialmente, eles moravam juntos na casa dela em Salvador. O novo milionário era motorista de aplicativo e ajudava a preparar lanches na barraca que Mani possui em frente ao hospital do Exército, onde ele trabalhou e os dois se conheceram.