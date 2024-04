Reação de Isabelle no programa Mais Você ao ver foto ao lado do ex-namorado - Reprodução de vídeo

Publicado 18/04/2024 13:15 | Atualizado 18/04/2024 14:49

Rio - Isabelle e Matteus participaram do programa "Mais Você", na TV Globo, nesta quinta-feira (18). Após questionar o futuro dos dois como casal, Ana Maria Braga surpreendeu os convidados ao mostrar uma foto da Cunhã ao lado de seu ex-namorado. Além disso, a apresentadora apontou semelhança entre ele e o "Alegrete". "Você viu que se parece com você?", provocou Ana.

Em resposta, o vice-campeão do "BBB 24" afirmou não se importar com algo que já aconteceu. "Passado é passado, deixa pra lá. Eu também já tive namorada", disparou o ex-brother.

Cunhã, ao ver a foto da antigo relacionamento, tentou contornar a situação mesmo estando envergonhada. "Meu Deus, meu pai amado! [Tinha terminado] há muitos anos. É uma pessoa incrível também", disparou.

A saia-justa repercutiu nas redes sociais, e muitos internautas apontaram a atitude da apresentadora como "desnecessária". "Bem que dizem que quando você fica mais velho a noção vai embora junto", disse uma seguidora. "Gente, a Ana Maria é claramente aquele parente inconveniente da família", opinou outra usuária do Instagram.Isabelle e Matteus engataram um affair na reta final do "Big Brother Brasil 24". Mesmo após o reality, os dois têm feito muitas aparições em clima de romance , no entanto, negam estar num relacionamento sério.