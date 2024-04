Matteus opina sobre Davi no BBB 24 - Reprodução/Globo

Rio - Segundo colocado na edição do 'BBB24', o gaúcho Matteus ganhou um presente e tanto ao sair da casa. Uma campanha feita por um perfil nas redes sociais se sensibilizou com o sonho de Matteus de dar uma casa nova a avó Neuza e fez uma vaquinha com oito empresas da cidade de Alegrete (RS), terra natal do ex-brother. O sucesso da contribuição foi divulgado em post conjunto com a prefeitura da cidade no Instagram.

As empresas da cidade se uniram e conseguiram arrecadar R$ 80 mil para a compra de um terreno. Um empresário, dono de uma construtora, garantiu a residência.



"Esse presente é para ti, meu amigo, por tudo que tu fez pela nossa cultura. Tua vozinha é teu bem mais precioso, e ela com certeza vai aproveitar a casa nova", disse Juarez Junior, dono do perfil que criou a campanha.

"Independente do resultado, esse o nosso presente, o presente do Alegrete para Matteus", concluiu. O perfil também compartilhou um vídeo enviado por Matteus agradecendo pela ajuda a realizar o sonho de dona Neuza.

Nos comentários, os internautas vibram pelo guri de Alegrete. "Falou tudo! Mostrou a essência dos gaúchos! Que orgulho", disse um deles. "Educação do Matteus é o orgulho do nosso Rio Grande, e representa a essência do nosso povo gaúcho", escreveu outro.