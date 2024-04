Mãe de Matteus durante o programa 'Encontro com Patrícia Poeta' - Reprodução de vídeo

Publicado 17/04/2024 13:27 | Atualizado 17/04/2024 13:43

Rio - Durante o programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, exibido na manhã desta quarta-feira (17), Luciane Amaral, mãe de Matteus, disse que preferia que filho não tivesse se envolvido num relacionamento enquanto estava no reality.



A mãe do vice-campeão do "BBB 24" revelou ter ficado surpresa ao vê-lo num affair durante o confinamento, pois, segundo ela, isso não fazia parte dos planos do filho. "Eu preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém, eu preferia que ele tivesse seguido o que ele tinha me falado antes de entrar na casa", disse.



Ao ser questionada por Patrícia Poeta se ela pensava que um romance poderia prejudicar o jogo de Matteus, ela respondeu: "Eu achei que poderia atrapalhar bastante".