Davi se surpreende com número de seguidoresReprodução do Instagram

Publicado 17/04/2024 07:33 | Atualizado 17/04/2024 07:42

Rio - Após ser consagrado campeão do "Big Brother Brasil 24', da TV Globo, Davi participou do "Bate- Papo BBB", do Globoplay, comandado por Thais Fersoza e Ed Gama, e se surpreendeu ao saber que tem uma legião de fãs fora do reality show. O motorista ficou em choque ao descobrir que tem nove milhões de seguidores no Instagram e chegou a perder a fala.