Publicado 17/04/2024 00:54

Rio - Davi Brito, de 21 anos, se consagrou campeão do BBB 24 na noite desta terça-feira (16). Um dos nomes de destaque do reality, o baiano conquistou o público com seus posicionamentos no jogo, que motivaram muitos embates na casa, principalmente com os camarotes, como Wanessa Camargo e MC Binn.

Motorista de aplicativo, o baiano entrou na casa pelo puxadinho, onde os candidatos são selecionados pelo voto popular e pelos brothers que já estão na casa. O participante pipoca foi votado pelo público para ingressar na competição e recebeu imunidade logo na primeira semana.Já na reta final do BBB, após vencer a prova de resistência que o colocou direto no top 3, o brother relembrou sua trajetória em conversa com Isabelle Cunhã, sua principal aliada: "Sofri para caramba. Desde o primeiro dia sofrendo", desabafou.Em um dos desentendimentos, nesse caso com os participantes Lucas Henrique e Mc Binn, Davi viralizou ao falar "calma, calabreso". A frase gerou controvérsia dentro do jogo, onde os participantes o acusaram de gordofobia. O público, no entanto, entendeu como uma expressão cômica criada pelo humorista Toninho Tornado. Os espectadores não perderam tempo e a transformaram em hit do carnaval de Salvador deste ano.O baiano também repercutiu nas redes quando transformou alimentos simples em grandes refeições enquanto estava na xepa. O público admirou a criatividade e capricho, que, por outro lado, não foi bem recebida por alguns brothers dentro da casa, como Yasmin Brunet, que o acusou de estar acabando com a comida. Além disso, a sister juntamente com seu grupo, que incluía Wanessa Camargo, acusou Davi de falas machistas.Esse clima de tensão movimentou bastante o jogo durante toda a edição. Em um desses episódios, Wanessa Camargo foi expulsa após o brother ir ao confessionário para reclamar de um tapa na perna que a sister deu enquanto ele dormia. A decisão que eliminou a cantora gerou revolta em suas aliadas.Após uma discussão calorosa, Leidy Ellen, integrante do grupo Gnomo, jogou a mala de roupas do brother na piscina. A atitude foi repudiada fora da casa, e o Instagram da sister chegou a ser derrubado. Ela enfrentou um paredão quádruplo contra Davi, Mc Binn e Mattheus, sendo eliminada com 88,33% dos votos.As polêmicas envolvendo Davi não ficaram restritas aos adversários. No último “Sincerão” dentro da casa, Beatriz não ficou feliz quando o brother disse que a sister era egoísta. Na dinâmica, os participantes tinham que indicar um para receber um elogio e outro para crítica. A discussão entre os dois após o programa rendeu, deixando o clima tenso por alguns dias. No dia da eliminação, a paulista evitou se despedir do motorista de aplicativo.