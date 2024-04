Davi é o campeão do BBB 24 - Reprodução

Davi é o campeão do BBB 24Reprodução

Publicado 17/04/2024 00:43 | Atualizado 17/04/2024 01:09

Rio - Temos um novo milionário na área! Davi é o grande campeão do "BBB 24", da TV Globo, com 60,52% dos votos. O baiano faturou o maior prêmio da história do reality show, levando para casa o valor de R$ 2,92 milhões. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt no programa ao vivo desta terça-feira (16).

O segundo lugar ficou com Matteus, que recebeu 24,5% dos votos. Já Isabelle teve 14,98% da preferência.

"Tantas pessoas estão torcendo agora e se vendo nesses três finalistas. Três brasileiros que tem em comum a vida simples, de muito suor, infância difícil, que em algum momento tiveram que abrir mão dos estudos que tanto desejavam porque a vida assim exigiu", começou Tadeu em seu discurso.

"E a vitória vai para uma pessoa que merece demais. Por tudo que é, pela esperança que representa, pela maneira que se entregou nesses 100 dias, do seu jeitinho. É difícil você se ver de frente para um sonho, pois prepare-se para abraçá-lo pois a vitória do 'BBB 24' é sua, Doutor Davi", anunciou o apresentador.

O motorista de aplicativo havia garantido sua vaga na final do "BBB 24" após vencer a última prova da temporada, que foi de resistência, na sexta-feira (12). Após mais de 10 horas de duração, Alane desistiu da dinâmica, consagrando a vitória de Davi. Ele ainda ganhou um carro 0km.

