Wanessa Camargo lança nova música Caça Like - Reprodução / Youtube

Wanessa Camargo lança nova música Caça Like Reprodução / Youtube

Publicado 16/04/2024 21:24 | Atualizado 16/04/2024 22:21

Rio - Wanessa Camargo, de 41 anos, lançou nesta terça-feira (16), faltando poucas horas para a grande final do "BBB 24", a música "Caça Like". A canção é inspirada na experiência da cantora no reality, onde ela integrou o Camarote da temporada e foi desclassificada no dia 2 de março após Davi, finalista da temporada, prestar queixa contra ela no confessionário, afirmando ter sido agredido.

fotogaleria

Em um post para divulgar seu novo trabalho no Instagram, Wanessa desabafou: "Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida", iniciou."Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização. Me refaço enquanto pessoa e artista, e 'Caça Like' vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história. 'Caça Like' disponível em todas as plataformas digitais", finalizou.Na letra da música, Wanessa se enxerga como um ser humano com falhas e avalia a toxicidade da internet. "Senhores perfeitos, eu peço licença para poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar", diz ela no trecho inicial do single.