Lucas Henrique ante e depois da mudança no visualReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 17:43

Rio - Lucas Henrique mudou o visual nesta terça-feira (16), dia da final do "BBB 24". O carioca mostrou o resultado em um vídeo postado nas redes sociais.

No corte, Buda raspou a lateral e atrás da cabeça, deixando mais volume dos cachos na parte de cima.

O ex-BBB, que viralizou durante o reality show ao ser chamado de "Calabreso" por Davi durante uma briga, ainda comeu uma fatia de pizza de calabresa na tarde de hoje e encontrou as amigas de confinamento Leidy Elin e Yasmin Brunet no corredor do hotel onde estão hospedados.