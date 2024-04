Ana Furtado beija Boninho no dia da final do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2024 16:13 | Atualizado 16/04/2024 16:18

Rio - Ana Furtado se derreteu por Boninho no elevador antes dele seguir para os Estúdios Globo, nesta terça-feira (16), para a final do "BBB 24".

fotogaleria

"Mais um Big, mais histórias incríveis contadas, muito trabalho, suor e lágrimas. Muitas lágrimas (a gente sabe disso…). Mais um desafio executado com êxito, talento e parcerias. Ninguém faz nada sozinho. A sua equipe é incrível! Até eu me sinto parte de todas as edições. Ao seu lado, te apoiando e torcendo muito! Te amo! VOCÊ É O CARA!", disse Ana na legenda.

No vídeo, ela deu um beijo no diretor da Globo e desejou boa sorte."Foi incrível! Parabéns! Sucesso", disse ela.

A final do "BBB 24" acontece hoje com Davi, Izabelle e Matteus entre os finalistas. O programa contará com todos os participantes eliminados no gramado da casa.