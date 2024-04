Alane - João Cotta/Globo

AlaneJoão Cotta/Globo

Publicado 16/04/2024 12:03 | Atualizado 16/04/2024 12:35

Rio - Denis Pinhoti, o affair de Alane fora do " BBB 24 ", decidiu se manifestar nesta terça-feira (16), após ser cobrado sobre o futuro do relacionamento com a bailarina. Algumas seguidoras questionaram a falta de posicionamento dele em relação à ex-sister.

Uma delas observou que ele não interage com comentários sobre Alane, enquanto outra sugeriu que ele estaria processando tudo. No entanto, houve fãs que o defenderam, mencionando que ele já havia curtido e comentado algumas postagens dela.

"Prefiro não me pronunciar porque o momento agora é dela continuar mostrando o talento e a pureza dela e focar no profissional! Qualquer outro assunto será no tempo e no plano de Deus", disse ele. Alane revelou no "Bate-Papo BBB" que está apaixonada por ele e até levou um anel dele para o programa.

Pinhoti, um dos integrantes da banda Fun7, tem 30 anos e reside em São Paulo. Ele é seguido por alguns ex-participantes do "BBB", como Gui Napolitano do "BBB 20" e Fred Bruno do "BBB 23". Alane tem 25 anos de idade.