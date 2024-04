Alane e Beatriz se encontram fora do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Alane e Beatriz se encontram fora do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 17:57

Rio - Bastaram apenas dois dias longe para a saudade bater forte. Alane e Beatriz se encontraram nesta segunda-feira (15) nos Estúdios Globo, na Zona oeste e deram um forte abraço.

"Meu Deus, amiga, 50 anos depois", disparou Alane.



"Que cabelo é esse lindo?", perguntou Beatriz. "Aplique, lógico, megahair", respondeu a bailarina.



"Que saudades, amiga, dois dias, não tem condições", continuou.



"Não tem não, é muito tempo", respondeu Bia.



As duas ainda comemoram por estarem juntas na Globo realizando um sonho.

Alane foi a última eliminada do BBB 24 e ficou em quarta lugar. A final do programa acontece na terça-feira (16) com Davi, Isabelle e Matteus disputando o prêmio de mais de R$ 2,9 milhões.