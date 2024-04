MC Bin Laden no Encontro - Reprodução/Globo

MC Bin Laden no EncontroReprodução/Globo

Publicado 15/04/2024 13:56 | Atualizado 15/04/2024 16:14

Rio - MC Binn, 30 anos, se emocionou no "Encontro" desta segunda-feira (15), na Globo, ao citar as dificuldades que passou na vida.

"Passei por uma fase muito difícil na minha vida de depressão, tive um episódio que já tentei tirar minha própria vida. Quando consegui vencer a depressão, minha mãe também foi um fator principal e minha tia. Acho que se não fosse minha mãe eu acho que nem estaria mais aqui, não estaria mais vivo, primeira coisa que ela falou pra mim foi: 'independente do que a gente passar, eu nunca vou largar a sua mão'", contou Binn.

O ex-BBB foi expulso de casa aos 11 anos e adotado quando tinha 18.

"Quando eu fui adotado, era um momento que eu vivia sozinho. Quando ela foi conversar comigo, ela me deu uma esperança para reerguer minha vida, ela me apresentou Jesus.", completou.

A mãe do cantor, Mariza Ventura, estava na plateia do programa e se emocionou com o filho. "É impossível ouvir a história do Binn e não chorar, relembrar, reconstruir tudo e ver hoje o crescimento dele...Se Deus me recolher hoje eu vou tranquila porque eu cumpri a minha missão na terra, tenho certeza que deixei uma joia rara que vai dar muitos frutos", disse.

Patrícia Poeta elogiou o ex-BBB pela força e coragem, o ex-BBB chorou e foi acolhido com um abraço pela apresentadora.

"Elas sabiam que eu tinha depressão, às vezes elas não falavam nada, elas só deitavam na ponta da cama e choravam junto comigo e muitas das vezes elas falavam 'a gente vai sair dessa, independente do que a gente vai passar'", contou ele sobre a mãe a tia.

Quando foi perguntando como está o coração, para saber se o romance com Giovanna segue firme fora do "BBB', ele despistou: "Meu coração está ocupado com muito Jesus", disse aos risos.

Mudança de nome

O artista se chamava MC Bin Laden e mudou de nome após deixar o "BBB 24". No dia da sua eliminação, o próprio apresentador Tadeu Schmidt aconselhou o cantor a mudar de nome, para não ter a imagem de alguma forma ligada ao nome ao Osama Binn Laden, terrorista que era líder da Al-Qaeda e responsável por ordenar o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center no dia 11 de setembro 2001.

O MC explicou que a escolha do nome artístico aconteceu de forma imatura, ainda muito jovem, e que já havia pensado em mudá-lo antes de entrar no reality show.