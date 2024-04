Davi chora a um dia da final no BBB - Reprodução / Redes sociais

Davi chora a um dia da final no BBBReprodução / Redes sociais

Publicado 15/04/2024 21:25

Rio - A ficha caiu! O baiano Davi, 21, cotado como grande favorito da edição de 2024 do Big Brother, chorou ao desabafar com Isabelle no Quarto Fadas por perceber que está na Grande Final do programa.

"É difícil você se ver de frente para um sonho. O sonho está ali, Isabelle", disse o brother, que momentos antes cantava perto dela. Ele já comentou, diversas vezes, sobre o sonho de ser médico, motivo de estar no reality: "Pobre. Eu já vendi água, já vendi picolé no ônibus. Tinham dias que eu ficava com o pé preto. Eu criança. Eu deixei de estudar para trabalhar".