Matteus e Izabelle se beijam no quarto Fadas - Reprodução/Globo

Matteus e Izabelle se beijam no quarto FadasReprodução/Globo

Publicado 15/04/2024 20:26

Rio - Matteus e Izabelle trocaram carinho na cama do Quarto Fadas do "BBB 24", nesta segunda-feira (15). O casal deu beijos e abraços enquanto Davi lia um livro da sua trajetória no programa.

fotogaleria

Os dois deram o primeiro beiijo na festa da quarta-feira passada (10), mas escondidos dos outros brothers. A manaura inicialmente tinha receio de ficar com gaúcho por ele ter se envolvido com Deniziane no início do reality show.