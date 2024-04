Matteus opina sobre Davi no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 15/04/2024 14:48 | Atualizado 15/04/2024 14:54

Rio - Durante conversa no "BBB 24", nesta segunda-feira (15), Matteus, 27 anos, opinou sobre a idade que Davi, 21, aparenta ter.

"Tu, sem perguntar a idade do Davi, tu diz que ele tem uns 35, por aí, pela carga de vida que ele tem”, diz.

Davi se surpreende e dispara: “Que p**** é essa, mano?!”.



“Não digo pela parte física. Digo pela tua história de vida. É arrepiante, já escutei muitas histórias tuas aqui e eu fico: Meu Deus! Com certeza, deve ter não sei quantos Davi que passaram por isso que tu passou. Muitos Davis que, às vezes, saíram por um caminho errado porque não tiveram a oportunidade. Às vezes, não tiveram uma base boa. Mas, graças a Deus, tu teve”, seguiu Matteus.

O gaúcho disse ainda sobre todo esforço, dor e cansaço que o amigo deve ter sentido com as dificuldades da vida.

"Às vezes, tu não tinha nem força para ir, mas tinha que ir. Era ir ou ir. Não tinha duas opções. E aí, tu foi, seguiu em frente, não deu volta para trás, sempre teve fé. Tu é um cara que tem o instrumento de Deus quando vai falar. Eu com 21 anos já tinha saído da faculdade. Eu estava na luta, ganhando meu troco para tentar me manter. E vendo tudo que você já passou com 21 anos... Nem parece que é verdade tudo que ele passou. Só tu sabe. Poque é uma coisa que só a gente sabe, o que a gente passa", concluiu Matteus.