Matteus e a mãeReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2024 11:32 | Atualizado 15/04/2024 11:33

Rio - Matteus conquistou sua vaga na final do "BBB 24" e sua mãe, Luciana Amaral, expressou felicidade pela realização do filho mas também sua indignação com a suposta vitória antecipada de Davi. Nas redes sociais, ela criticou as pessoas que falam como se o resultado da final já estivesse garantido.

Luciana não poupou palavras ao repudiar a antecipação do resultado, considerando-a desrespeitosa e injusta com os demais competidores. Ela questionou o sentido das competições e provas se o ganhador já estivesse definido previamente. Luciana não poupou palavras ao repudiar a antecipação do resultado, considerando-a desrespeitosa e injusta com os demais competidores. Ela questionou o sentido das competições e provas se o ganhador já estivesse definido previamente.

A mãe de Matteus destacou que o verdadeiro vencedor deve ser aquele escolhido pelo público, de acordo com o merecimento e a preferência dos telespectadores. "Não está certo isso. Já está saindo em muitos sites aí que já tem o ganhador. E aí, como a gente fica?", disse ela.

“Não está certo isso! O ganhador vai ser quem o público quiser. Quem o público achar que seja merecedor. Porque eu acho isso desumano. É uma falta de respeito com todas as equipes de todos os restantes que participaram da casa do Big Brother", concluiu a mãe de Matteus.