Lucas Buda e Juninho em São Januário - Reprodução / Instagram

Lucas Buda e Juninho em São JanuárioReprodução / Instagram

Publicado 14/04/2024 17:37

Rio - Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, e Juninho foram assistir a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, em São Januário, no Rio de Janeiro. Os dois posaram com a camisa do Gigante da Colina e vibraram bastante com os gols.

O presidente Pedrinho e Felipe Maestro com os vascainos participantes do #BBB24, Lucas Buda e Juninho em @saojanuario, antes de #VASxGRE pic.twitter.com/TOw1KNBBR3 — C.R. Vasco da Gama (@crvasco_br) April 14, 2024

As imagens foram publicadas nas redes sociais dos ex-BBBs. No X, o professor de Educação Física escreveu: “Quem disse que eu viria para São Januário acertou! Matando a saudade de casa e do meu parceiro”.