Alane, Isabelle e Matteus formam o último Paredão do BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 14/04/2024 13:43

Rio - Ao que tudo indica, a disputa de quem chegará na final do "BBB 24" com o Davi, já classificado, será bem concorrida. De acordo com uma enquete realizada pelo O DIA, a competição ficará entre Alane e Isabelle, que tiveram 49,7% e 43,28% dos votos, respectivamente. Já Matteus, o terceiro emparedado, ficou com apenas 7,03%. O resultado oficial do último Paredão da edição será divulgado na noite deste domingo (14).

Alane, Isabelle e Matteus foram para a berlinda após desistirem da prova de resistência, que consagrou Davi como o último líder e primeiro finalista do "BBB 24". Na dinâmica, que durou mais de dez horas, os brothers tiveram que ficar em uma plataforma giratória, segurando um disco. Quem soltasse ou deixasse cair o objeto era eliminado da competição.

Mattheus foi o primeiro participante a deixar o local, após passar mal com pouco mais de duas horas de jogo. Depois de quase sete horas na plataforma, Isabelle não se sentiu bem e também desistiu. Alane e Davi seguiram na prova, até que a sister não aguentou a dinâmica.