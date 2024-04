Alane - Reprodução/Globo

AlaneReprodução/Globo

Publicado 14/04/2024 16:23 | Atualizado 14/04/2024 16:25

Rio - Alane desabafou durante o Raio-X deste domingo (14) no "BBB 24", expressando seu medo e pedindo por sua permanência, já que está no último Paredão

fotogaleria

Ela confessou estar apavorada com a possibilidade de ser a última vez que faz um depoimento no programa, destacando o amor que tem pela casa e o desejo de continuar realizando seu sonho.

"Tô aqui no limite de tanta lágrima que cai do meu olho. Tô falando sério com vocês. Eu tô apavorada, de verdade. Me dói muito a possibilidade desse ser meu último Raio-X, e eu espero do fundo do meu coração que não seja", disse ela.

A dançarina também agradeceu por ter chegado até ali, mas deixou claro que quer mais e conta com a ajuda dos espectadores para ir para a final.

"Eu amo cada pedacinho dessa casa, amo estar aqui com todas as minhas forças, e eu vou fazer o que for preciso para continuar realizando o meu sonho. Eu fico muito grata de ter chegado até aqui, mas eu quero muito mais. Eu não me contento com isso ainda. Eu quero muito mais! Eu conto com vocês", concluiu ela.