Influenciador Lusca e Beatriz participam de programa sobre o BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 14/04/2024 11:08

Rio - Lusca Vivot foi o convidado do programa Mesacast, neste sábado (13), ao lado da última eliminada do "BBB 24", Beatriz, e causou um climão ao vivo. Durante a conversa, o influenciador relembrou que foi cogitada a entrada de um argentino na casa e deixou os anfitriões Ed Gama e Pequena Lô um pouco desconfortáveis.

o lusca reapresentando nós jundiaenses com sotaque caipira pic.twitter.com/JlhNjv971k — geovanna (@geomxntes) April 13, 2024

O assunto foi relembrado quando Beatriz comentou que achava que alguém iria entrar na edição. Lusca, então, soltou a frase "Cadê o argentino?" e seguiu perguntando para Bia se soube da história.O papo foi logo interrompido pelos anfitriões, que brincaram sobre o ponto, por onde recebem as orientações da direção do programa. "Mas o que a gente estava falando? Vamos voltar aqui", falou Ed Gama, em meio a risos.Vale lembrar que em meados de março, Boninho anunciou que colocaria um participante dentro do BBB, e causou polêmica ao falar em um vídeo que o gringo iria tentar seduzir as sisters e provocar os homens. Após receber muitas críticas nas redes, o big boss se desculpou e deixou o assunto de lado.