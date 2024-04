Alane - Reprodução/Globo

AlaneReprodução/Globo

Publicado 13/04/2024 16:57 | Atualizado 13/04/2024 17:02

Rio - Alane se viu em lágrimas enquanto tomava sol no gramado da casa neste sábado (13). A sister desabafou com Isabelle, buscando conforto na amiga, visto que está no Paredão contra ela e Matteus e corre o risco de ser eliminada

Isabelle, ao perceber a tristeza de Alane, questionou o motivo de suas lágrimas. A paraense explicou que estava certa de sua eliminação no último Paredão do programa, o que a deixaria fora do Top 3 e também da final.

Para Alane, a confirmação veio com a saída de Beatriz da casa. Ela acredita que as escolhas do público sobre quem deve permanecer no jogo são influenciadas por pequenas atitudes ao longo da temporada. Isabelle também compartilha da mesma sensação.

A manauara expressou a dificuldade de se sentir valorizada dentro do reality. A conversa entre as duas foi marcada por momentos de desabafo e reflexão sobre o papel delas na competição. "Eu sinto que eu escrevi uma história que pode ser boa, mas não é suficiente, sabe?", concluiu Alane.