Alane, Isabelle e Matteus Divulgação / TV Globo

Publicado 12/04/2024 23:03 | Atualizado 12/04/2024 23:06

Rio - Alane, Isabelle e Matteus formam o último paredão "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, após Davi vencer a prova de resistência do reality , na manhã desta sexta-feira. Os brothers vão disputar a preferência do público para seguir em busca do prêmio milionário. Um deles será eliminado neste domingo. Os outros dois se juntam ao baiano na grande final.