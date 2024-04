Davi é o primeiro finalista do BBB 24 - Reproduçãó de vídeo / TV Globo

Publicado 12/04/2024 10:11 | Atualizado 12/04/2024 11:40

Rio - Após mais de dez horas de disputa, Davi levou a melhor na prova de resistência, na manhã desta sexta-feira. Com a vitória, o motorista garante uma vaga na final do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, e leva para casa um carro 0 km. O baiano vibrou com a conquista e gritou bastante. "Ganhei".

Alane desistiu da dinâmica e soltou um disco da logomarca. Momentos antes, ela pediu desculpas a mãe. "Desculpa mãe. Não estou aguentando". Matteus foi o primeiro participante a deixar a competição, após um pouco mais de 2 horas. Ele passou mal e precisou ser auxiliado pelos dummys. Isabelle também não se sentiu bem e deixou a prova minutos antes de completar as sete horas.

Na prova, cada participante deveria ficar em uma plataforma giratória, segurando um disco de uma logomarca. Eles também eram molhados e precisavam enfrentar o vento durante a disputa. Eliminados da prova, Matteus, Isabelle e Alane se enfrentam no paredão. Um deles sai no domingo.